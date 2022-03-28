ВСУ сбили крылатую ракету оккупантов в Одесской области

Ракету оккупанты выпустили с корабля в Черном море.
Вооруженные силы Украины "споймали" очередную крылатую ракету оккупантов, которую те выпустили из акватории Черного моря.
Об этом сообщает воздушное командование "Південь".
"Минус одна крылатая ракета орков. Сегодня, 27 марта, в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбита российская крылатая ракета морского базирования", — говорится в сообщении.
Напомним, что ракета, попавшая в нефтебазу на Волыни, была выпущена с территории Беларуси. Об этом сообщил руководитель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
Следует отметить, что в течение 27 марта Воздушные Силы ВСУ уничтожили :
- 4 российских самолета;
- 1 русский вертолет;
- 2 русских БпЛА;
- 2 российские крылатые ракеты.