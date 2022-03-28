ВСУ сбили крылатую ракету оккупантов в Одесской области

Ракету оккупанты выпустили с корабля в Черном море.

Вооруженные силы Украины "споймали" очередную крылатую ракету оккупантов, которую те выпустили из акватории Черного моря.

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Об этом сообщает воздушное командование "Південь".

"Минус одна крылатая ракета орков. Сегодня, 27 марта, в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбита российская крылатая ракета морского базирования", — говорится в сообщении.

Напомним, что ракета, попавшая в нефтебазу на Волыни, была выпущена с территории Беларуси. Об этом сообщил руководитель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

Следует отметить, что в течение 27 марта Воздушные Силы ВСУ уничтожили :