ВСУ сбили российский беспилотник в Днепропетровской области: фото

Украинские защитники уничтожили в небе над Днепропетровщиной вражеский БПЛА.

Сегодня, 19 сентября, в Каменском районе Днепропетровской области украинские военные сбили российский беспилотник.

Об этом сообщает Воздушное командование "Схид" в Facebook.

"Около 14 часов в Каменском районе Днепропетровщины расчетом подразделения воздушного командования "Схид" сбит вражеский БПЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 19 сентября, оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровщину, в результате чего ранили ехавшую на велосипеде женщину.

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