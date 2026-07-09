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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

ВСУ сбили самолет оккупантов — какие еще потери РФ, данные Генштаба

Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 414 820 человек.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1310 российских военных. Также был уничтожен вражеский самолет.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери России в войне против Украины:

  • танков — 12 107 (+7)

  • боевых бронированных машин — 24 906 (+3)

  • артиллерийских систем — 45 628 (+59)

  • РСЗО — 1 922 (+4)

  • средств ПВО — 1 479 (+1)

  • самолетов — 437 (+1)

  • вертолетов — 353

  • наземных робототехнических комплексов — 1 857 (+4)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 398 763 (+1 843)

  • крылатых ракет — 4 887

  • кораблей и катеров — 33

  • подводных лодок — 2

  • автомобильной техники и автоцистерн — 117 910 (+363)

  • специальной техники — 4 402 (+4)

Напомним, 7 июня на Курском направлении украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Как удалось уничтожить вражеский самолет, в Воздушных силах не сообщили.

Между тем эксперты Defense Express предполагают, что сбить самолет могли так называемым «бродящим Patriot».

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Дата публикации
Количество просмотров
156
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