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- Украина
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ВСУ сбили самолет оккупантов — какие еще потери РФ, данные Генштаба
Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 414 820 человек.
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1310 российских военных. Также был уничтожен вражеский самолет.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери России в войне против Украины:
танков — 12 107 (+7)
боевых бронированных машин — 24 906 (+3)
артиллерийских систем — 45 628 (+59)
РСЗО — 1 922 (+4)
средств ПВО — 1 479 (+1)
самолетов — 437 (+1)
вертолетов — 353
наземных робототехнических комплексов — 1 857 (+4)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 398 763 (+1 843)
крылатых ракет — 4 887
кораблей и катеров — 33
подводных лодок — 2
автомобильной техники и автоцистерн — 117 910 (+363)
специальной техники — 4 402 (+4)
Напомним, 7 июня на Курском направлении украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Как удалось уничтожить вражеский самолет, в Воздушных силах не сообщили.
Между тем эксперты Defense Express предполагают, что сбить самолет могли так называемым «бродящим Patriot».