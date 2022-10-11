ВСУ сбили вражеский самолет и уничтожили командный пункт оккупантов — Генштаб

Силы обороны ликвидировали вражеский пункт управления и попали в ЗРК С300.

За прошедшие сутки украинские ракетчики и зенитчики хорошо отработали по вражеским целям. В результате оккупанты остались без пункта управления и трех ЗРК.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, за прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 6 ударов по местам размещения вражеской техники и живой силы россиян.

Подтверждено поражение 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один ЗРК С-300 и 1 склад с боеприпасами. Подразделения ПВО уничтожили вражеский самолет Су-25 и 1 склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки на Южном направлении украинские ракетчики и артиллеристы выполнили 205 огневых задач. На тот свет "мобилизовано" 174 оккупанта, 2 гаубицы "Мста-Б" и более десятка автобронетехники оккупантов.

Также на юге оккупанты частично отводят свои подразделения вглубь с охваченных украинских территорий.

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