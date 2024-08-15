ВСУ сбросили российский флаг во Внезапном Курской области (видео)

Наши бойцы зашли в поселок Внезапное Курской области и сбросили там российский триколор. Это подтверждает расширение зоны боевых действий на юго-востоке Кореневского района. До границы с соседним Глушковским районом отсюда всего 2,5 км.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ сбросили российский флаг во Внезапном Курской области

Также бойцы обнародовали фотографии собранных трофеев и документов ликвидированных российских военных.

Трофеи, собранные во Внезапном Курской области

Ранее стало известно, что с начала операции на Курщине Силы обороны в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта.

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