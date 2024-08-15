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ВСУ сбросили российский флаг во Внезапном Курской области (видео)

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ВСУ сбросили российский флаг во Внезапном Курской области (видео)

ВСУ сбросили флаг РФ во Внезапном Курской области

Продвижение ВСУ продолжается.

Наши бойцы зашли в поселок Внезапное Курской области и сбросили там российский триколор. Это подтверждает расширение зоны боевых действий на юго-востоке Кореневского района. До границы с соседним Глушковским районом отсюда всего 2,5 км.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ сбросили российский флаг во Внезапном Курской области

ВСУ сбросили российский флаг во Внезапном Курской области

Также бойцы обнародовали фотографии собранных трофеев и документов ликвидированных российских военных.

Трофеи, собранные во Внезапном Курской области / ©
Трофеи, собранные во Внезапном Курской области

Ранее стало известно, что с начала операции на Курщине Силы обороны в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта.

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