ВСУ сдерживают наступление оккупантов в Донецкой области, а россияне грабят украинские музеи и вывозят награбленное: сводка Генштаба

Российские оккупанты и дальше пытаются наступать на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Начались 238 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты и дальше проводят наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огирево и Двуречная Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка Донецкой области.

Обстрелы:

За сутки противник нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 10 населенных пунктов. Среди них – Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово Донецкой области, Трихаты Николаевской области и Николаев.

Для этого российские оккупанты использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты использовали 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства "Shahed -136", 10 из которых сбили подразделения Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также запуск ударных БпЛА "Shahed-136" с ее территории Беларуси.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Гай Черниговской области и Юнаковка, Хотинь, Толстодубово и Демченково Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка и Домашнее;

на Купянском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Гряниковка, Каменка, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Грековка, Заречное, Новоегоровка, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Курдюмовка, Майорск, Опросное, Раздолевка, Соледарь, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Никольское, Нескучное, Павловка, Ольговское, Степное и Пречистовка.

На Южнобужском направлении противник пытается улучшить логистическое обеспечение, производит артиллерийские обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От вражеского огня больше всего пострадала инфраструктура Вышетарасовки Днепропетровской области.

Ситуация на фронте:

Оккупанты пытаются скрыто перемещать технику и личный состав. Для этого в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета.

Захватчики продолжают уничтожать украинское культурное наследие на временно оккупированных территориях, грабят музеи, сжигают украинскую литературу и учебники, напечатанные на украинском языке.

Кроме этого в РФ начались проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Указанной категории задерживаются выплаты денежных надбавок за участие в боевых действиях. Родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.

Авиация Сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 объекта ПВО и 1 – артиллерии, 2 состава боеприпасов, станцию РЭБ, а также другие военные цели противника.

Напомним, что на востоке оккупанты начали больше сдаваться в плен. Вместо белой материи они используют трусы и пенопласт. По словам военнослужащих ЗСУ, боевая способность оккупационной армии ухудшается. Сейчас они стали меньше маневрировать, хотя количество обстрелов не убавилось.

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