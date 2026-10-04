ВСУ прорвались с помощью Олешкам: людям сбросили почти 4 тонны еды и лекарств

ВСУ снова доставили продукты в Олешки / © Фото из открытых источников

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Военнослужащие Нацгвардии Украины вместе с подразделениями других Сил обороны провели очередную масштабную гуманитарную миссию и доставили необходимые продукты гражданским во временно оккупированных Олешках в Херсонской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский.

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В Олешки снова доставили 4 тонны продуктов: видео

По информации министра, это уже вторая такая успешная операция за последнее время. К ее проведению привлекли гвардейцев 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и бойцов 34-го Херсонского полка Национальной гвардии. В совместной операции приняли участие воины 30-го корпуса морской пехоты, 34-й отдельной бригады морской пехоты «Борисфен» и пограничники 79-го пограничного отряда ГНСУ.

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Переправку грузов осуществляли с помощью дронов. Совместными усилиями бойцы переправили на левый берег Днепра около 4 тонн помощи, состоявшей из еды, лекарств и специальных наборов для детей.

С помощью дронов удалось сбросить людям почти 400 отдельных пакетов, каждый из которых достался адресатам.

«Благодарю каждого, кто непосредственно участвовал в этой операции: доставлял, прикрывал, обеспечивал инженерное сопровождение и логистику. Отдельное отличие — экипажу БпЛА „Перун“, который во время этой операции не только доставил продукты, но и спас с оккупированной территории шесть животных», — пишет Выговский.

ВСУ продолжают выполнять операции, чтобы спасти украинцев во временно оккупированных Олешках от голода.

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ВСУ уже доставляли продукты в Олешки

Напомним, украинские военные провели одну из самых масштабных операций по доставке гуманитарной помощи во временно оккупированные Олешки. С помощью дронов Силы обороны сбросили около 4 тонн продуктов на 100 различных локаций города. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Поставки еды через Днепр дронами системно длятся с марта при сотрудничестве подразделений НГУ, морской пехоты и пограничников.

Сейчас в городе без еды, питьевой воды и электроснабжения остаются около двух тысяч местных жителей, среди которых около 50 детей. Российские оккупанты блокируют любые попытки гражданских выехать, а также всячески препятствуют доставке помощи: пытаются сбивать дроны с грузами, воруют или перепродают еду.

Кроме того, за получение гуманитарных пакетов захватчики применяют против местных жителей репрессии — их задерживают, бросают в подвалы, избивают и подвергают насилию.

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