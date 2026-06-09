ВСУ снова ударили по Чонгарскому мосту: враг ноет, что движение остановлено

Повреждения Чонгарского моста после предыдущей атаки

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Силы обороны Украины снова атаковали Черногорский мост, ведущий из оккупированной части Херсонской области в Крым. Движение по мосту перекрыто.

Об этом сообщил российский гауляйтер оккупированных территорий Херсонщины Владимир Сальдо.

«В Чонгаре снова поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы», — говорится в заявлении вражеского приспешника.

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Он призвал водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

Сальдо также утверждает, что мобильные огневые группы и силы ПВО российских оккупантов якобы сбили более 20 дронов на подлете к мосту в Чонгаре.

Напомним, 7 июня оккупанты заявили об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара, из-за чего движение в Крым через пункт пропуска «Джанкой» было временно перекрыто. Оккупационная власть направляла транспорт через Армянск и Перекоп. Эксперты отмечали, что повреждение этого стратегического маршрута существенно усложнит логистику российских войск.

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