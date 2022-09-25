ВСУ сократили оккупационную армию на 57 россиян и уничтожили три состава

По подтвержденным результатам оккупационная армия сократилась на 57 россиян и 30 единиц техники.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Среди которых — 2 гаубицы «Мста-Б» и еще одна 122-х мм, самоходная артустановка «Гвоздика» и самоходная гаубица «Акация», реактивная система залпового огня «Град», 2 командно-штабных машины и 19 единиц другой авто-бронетехники. .

Враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два разведчика типа «Орлан-10» уничтожены в Бериславском районе на Херсонщине и в Баштанском на Николаевщине. В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136".

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Уничтожены три состава вражеских боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области, в Херсонском и Бериславском – в Херсонской области, соответственно.

Напомним, ночью враг ударил по Запорожью.

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