ВСУ сорвали масштабное наступление РФ: Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Силы обороны Украины сорвали масштабную стратегическую наступательную операцию России, которую командование оккупационных войск планировало реализовать в течение марта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

По словам главы государства, несмотря на непрерывное давление россиян, реальный масштаб боевых действий оказался значительно меньше, чем рассчитывало военное и политическое руководство России.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что устойчивость украинских защитников на фронте является ключевым фактором поддержки Украины на международной арене.

«Это важно, потому что наша сила на фронте — это сила абсолютно всех украинских позиций, нашего общения с миром, нашей дипломатии, способности мира быть с нами, какими бы ни были вызовы», — отметил президент.

Также Зеленский отметил работу подразделений в Донецкой, Харьковской, в приграничной области Сумской области и на Запорожском направлении. Он отметил, что попытки врага нарастить силы на юге Украины получают жесткий отпор.

«Россияне на Запорожском направлении пытаются прибавлять себе силы, но их силы мы уничтожаем. Говорил сегодня с Главнокомандующим Александром Сырским — есть за что отметить украинских воинов», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Реклама

Война в Украине — последние новости

Напомним, утром 16 марта армия РФ атаковала Киев дронами. Последствия неприятельских ударов зафиксированы в трех районах столицы.

Также 16 марта россияне атаковали Харьков дронами «Шахед». Попадания зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах.

А в Запорожье был госпитализирован подросток после обстрела РФ. К сожалению, погибла женщина. В настоящее время спасатели разбирают завалы после атаки.