Главком Александр Сырский / © Александр Сырский

Украинские защитники крепко удерживают инициативу на фронте, совмещая активную оборону с контрнаступательными операциями. Статистика свидетельствует, что каждая четвертая стычка с врагом на отдельных локациях — это атака именно со стороны ВСУ.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами, передает hromadske.

Сырский объяснил, что цель наступательных действий — удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед.

По его словам, такая тактика дает результат: в январе войска РФ не добились никаких существенных оперативных успехов.

В целом в 2025 году Силы обороны Украины провели три наступательные операции:

в Белгородской области РФ;

в Курской области РФ;

на Добропольском направлении.

По словам Сырского, эти действия сорвали планы оккупантов по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон.

Раньше мы писали о том, почему Путин одержим Донбассом и что будет делать дальше. Российскому диктатору, как считают западные журналисты, нужно показать победы в войне против Украины.