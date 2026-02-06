ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
267
Время на прочтение
1 мин

ВСУ сорвали планы РФ по захвату Донецкой области — Сырский

Силы обороны не только сдерживают врага, но и активно давят в ответ: доля наступательных действий украинских подразделений на отдельных локациях достигает 25% от общего количества боеприкосновений.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Александр Сырский

Главком Александр Сырский / © Александр Сырский

Украинские защитники крепко удерживают инициативу на фронте, совмещая активную оборону с контрнаступательными операциями. Статистика свидетельствует, что каждая четвертая стычка с врагом на отдельных локациях — это атака именно со стороны ВСУ.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами, передает hromadske.

Сырский объяснил, что цель наступательных действий — удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед.

По его словам, такая тактика дает результат: в январе войска РФ не добились никаких существенных оперативных успехов.

В целом в 2025 году Силы обороны Украины провели три наступательные операции:

  • в Белгородской области РФ;

  • в Курской области РФ;

  • на Добропольском направлении.

По словам Сырского, эти действия сорвали планы оккупантов по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон.

Раньше мы писали о том, почему Путин одержим Донбассом и что будет делать дальше. Российскому диктатору, как считают западные журналисты, нужно показать победы в войне против Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
267
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie