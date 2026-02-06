- Дата публикации
ВСУ сорвали планы РФ по захвату Донецкой области — Сырский
Силы обороны не только сдерживают врага, но и активно давят в ответ: доля наступательных действий украинских подразделений на отдельных локациях достигает 25% от общего количества боеприкосновений.
Украинские защитники крепко удерживают инициативу на фронте, совмещая активную оборону с контрнаступательными операциями. Статистика свидетельствует, что каждая четвертая стычка с врагом на отдельных локациях — это атака именно со стороны ВСУ.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами, передает hromadske.
Сырский объяснил, что цель наступательных действий — удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед.
По его словам, такая тактика дает результат: в январе войска РФ не добились никаких существенных оперативных успехов.
В целом в 2025 году Силы обороны Украины провели три наступательные операции:
в Белгородской области РФ;
в Курской области РФ;
на Добропольском направлении.
По словам Сырского, эти действия сорвали планы оккупантов по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон.
