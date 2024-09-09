ВСУ сорвали российский план наступления на Сумщину: Сырский рассказал детали

У врага не хватило вил для масштабного наступления в нескольких местах.

Российские агрессоры планировали начать наступление на Сумскую область после того, как вторглись с севера в Харьковскую область, но их планы были разрушены операцией ВСУ в Курской области.

Об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Российские захватчики вторглись на север Харьковщины во второй раз с начала полномасштабного вторжения 10 мая 2024 года. Россияне планировали через несколько дней начать такое же наступление на Сумщину, используя в качестве плацдарма Курский регион.

Однако россияне понесли потери на Харьковщине и начали переходить в оборону на занятых позициях.

Сырский рассказал, что противнику не хватало сил для наступления в Харьковской области, поэтому туда начали перебрасывать войска, которые готовились к вторжению на Сумщину. Таким образом, было сорвано наступление на Сумскую область.

"Кроме того, они продолжали ежедневно обстреливать наши населенные пункты, из-за чего мы несли потери, прежде всего среди мирного населения. Так продолжалось до мая, а в мае произошло существенное усиление. Тогда уже было ясно, что эта задержка временная", — сказал Сырский.

Он заявил, что это направление всегда было для Украины угрожающим, поэтому ВСУ искали самое слабое место в обороне противника.

"Это снижало угрозу наступления противника. Мы не давали ему действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он мог чувствовать то, что мы испытываем каждый день", — сказал Сырский.

Он отметил, что в результате операции была создана зона безопасности на Курском направлении. Кроме того, данная операция помогла значительно увеличить обменный фонд.

"Мы создали "обменный фонд" для того, чтобы уволить наших военнослужащих, которые находятся в плену", — добавил Главком.

Напомним, ранее сообщалось, что наступление ВСУ на Курщину может вовлечь россиян в затяжную войну и "обескровить".

Кроме того, мы ранее информировали, что Курская операция ВСУ посеяла сомнения у российской элиты.

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