ВСУ совершили неожиданный прорыв под Купянском: FT предупредил о новых угрозах

ВСУ / © Getty Images

Реклама

Украинским силам удалось совершить неожиданный поворот в битве за Купянск на Харьковщине, практически вытеснив российских оккупантов из города. Однако в то же время на Запорожском направлении, в частности вблизи Гуляйполя, ситуация остается крайне напряженной из-за значительного преимущества врага.

Об этом заявили аналитики Financial Times , передает УНИАН.

Ставка на элиту и «Группу Лазаря» в Купянске

Как пишет издание, операция в Купянске стала успешной благодаря привлечению опытных штурмовых частей. По информации военного журналиста Юрия Бутусова, ключевую роль в вытеснении россиян сыграли закаленные в боях подразделения и специалисты из «Группы Лазаря», которые специализируются на операциях с дронами.

Реклама

Сообщается, что подготовка к освобождению города проходила в условиях полной секретности. Сержант взвода бригады «Хартія» с позывным «Соматра» рассказала, что военные в течение осени незаметно продвигались по лесным массивам, прежде чем войти в город.

«Это произошло не быстро, новости о Купянске пришли гораздо позже, после того как мы там поработали», — подчеркнула сержант.

Риски «растянутого» фронта

По информации аналитиков, пока Купянск удалось стабилизировать, Россия усилила наступление на юге, продвинувшись на расстояние до 15 км от Запорожья. Военный аналитик Роб Ли отмечает, что Украина отдает предпочтение штурмовым полкам в обеспечении бронетехникой и людьми, что создает кадровый голод в регулярных бригадах.

«Украинцы растянуты по линии фронта, поэтому, несмотря на то, что им удалось ослабить давление на Купянск, фронт прорвался в другом месте», — отметил специалист компании Black Bird Group Эмиль Кастехелми.

Реклама

Проблема мотивации и стратегия оккупантов

Как сообщают аналитики, ситуацию с резервами осложняет психологическая усталость и нехватка добровольцев.

«В Украине не так много людей, все, кто был достаточно мотивирован, пошли в 2022 или 2023 году. Остальные… или не мотивированы, или получили ранения», — отметила сержант «Соматра».

В издании отметили, что со своей стороны РФ продолжает тактику продвижения по широкому фронту, чтобы не дать ВСУ сконцентрировать силы на главных направлениях Донбасса. Командир подразделения «АХІЛЛЕС» Юрий Федоренко объясняет, что атаки врага в районах, далеких от основной цели в Донецкой области, призваны максимально истощить оборону и заблокировать перемещение украинских резервов.

Напомним, российские оккупанты снова получили задание взять под свой контроль город Купянск на Харьковщине, о захвате которого военачальники государства-агрессора уже дважды докладывали президенту РФ Владимиру Путину.

Реклама

Накануне спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что в Купянске подходит к концу операция по зачистке города от российских военных, которая началась осенью.