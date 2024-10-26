В Курской области украинские пехотинцы и десантники при поддержке танков М-1 создали в окрестностях Зеленого Пути "дорогу смерти" для российских войск, в частности для российской 155-й бригады морской пехоты.

Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

"Квартет украинских формирований — 36-я бригада морской пехоты, 47-я механизированная бригада и 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады — превратили короткий участок шоссе в Курской области России в "дорогу смерти", — говорится в статье.

Десантникам 95-й воздушно-штурмовой бригады удалось разбить группу россиян, уничтожив три российских БТРа и убив 30 россиян.

"Украинские силы вошли в Зеленый путь с юга колонной танков Т-64 и БТР М-113, и взрывали российские машины на ходу, а также атаковали с запада, убив семерых саперов 155-й морской пехотной бригады", — отмечает Акс.

Аналитики обнаружили не менее 17 уничтоженных российских бронированных грузовиков, БТРов и танков в районе Зеленого Пути.

В то время как Силы обороны, похоже, не потеряли ни одной единицы бронетехники в своих недавних контратаках.

Несмотря на это, российские войска со дня данных ожидают подкрепления из партии северокорейских солдат.

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