ВСУ споймали двоих "ДНРовцев" в Запорожской области: вражеские воины испугались и сдали все, что знали

ВСУ споймали двоих "ДНРовцев" в Запорожской области: вражеские воины испугались и сдали все, что знали

Украинские защитники совершили удачную "вылазку" в Запорожской области и поймали двоих оккупантов.

ВСУ провели успешную боевую операцию на Запорожском направлении, где в районе населенного пункта Х* вступили в бой с оккупантами. В итоге украинским защитникам удалось захватить в плен вражеских бойцов.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"Несчастные воины так называемой "ДНР" так испугались, что начали просить раскаяния у украинских воинов и сдали все, что знали о расположении российских войск и вражеской техники", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Херсонской области взвод оккупантов, расстреливавших позиции защитников Украины, отправился в ад.

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