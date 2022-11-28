ВСУ срывают планы наступления россиян в Луганской области: Гайдай о ситуации в регионе

Российские оккупанты не могут продвинуться на Луганщине.

В Луганской области в направлении сватового и кремневого продолжаются активные боевые действия. ВСУ не дают оккупантам продвинуться ни на метр.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Со стороны Белогоровки наши защитники не первую неделю круглосуточно отбивают наступление оккупантов. Возле Сватового и Кременной россияне обороняются. Ждем морозов для усиления наступления ВСУ. Часть российских вояк перебросили на Луганщину с Херсонщины. Украинские военные под руководством командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сирского срывают попытки наступления россиян на этом направлении", — рассказал Гайдай.

Он также добавил, что большинство населенных пунктов остается без света, поскольку оккупанты полностью разрушили электроподстанцию в Кременной, которую открыли только 2 года назад, и которая могла подавать электричество практически на всю область.

Территория деоккупированных населенных пунктов все еще остается заминированной.

Напомним, что разрушение оккупантами подстанции "Кременская" нанесло окружающей среде ущерб на 1,5 миллиарда гривен. На днях энергетики вместе с подразделением ВСУ обследовали территорию зданий подстанции.

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