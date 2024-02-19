ВСУ станут невидимыми для вражеских приборов: в Минобороны разрабатывают антитепловизионную накидку

В Минобороны Украины разрабатывают специальную антитепловизионную накидку, которая поможет украинским бойцам оставаться незаметными для российских тепловизоров и приборов ночного видения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ожидается, что накидка будет поглощать инфракрасное излучение. В случае успешного завершения разработок это изделие поможет украинским военным оставаться незаметным для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения.

В настоящее время в Центральном управлении уже тестируют пять образцов разных тканей.

"Специфика в том, что нам необходимо создать материал, который будет поглощать инфракрасное излучение и будет иметь низкую теплопроводность. Наша цель — надежнее замаскировать военных и технику от врага", — отметил заместитель Министра обороны Виталий Половенко.

В Минобороны говорят, что сложность в выборе ткани заключается в том, что материалы для антитепловизионной накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде: атмосферным осадкам, не выгорать на солнце, обладать маскирующими свойствами на местности. Так что тестирования продолжаются.

С начала года в Центральном управлении уже утвердили шесть усовершенствованных образцов одежды: зимние перчатки, куртки, утепленные брюки, термобелье и футболки.

Напомним, ранее в Украине появился первый сертифицированный бронежилет для женщин-военных. Он имеет изогнутую бронеплиту, зауженные плечи и расширенный низ. Его разработала компания "Украинская броня". Образец был утвержден после двух этапов испытаний.

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