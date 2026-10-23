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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ВСУ стремительно отражают территории: наступление РФ на "пояс крепостей" уже сорвали, а потери армии Путина побили рекорды

Аналитики пишут, что Россия фактически не добивается своих военных целей, а украинские контрнаступательные операции сорвали запланированное российское наступление.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Россия действительно не достигает своих целей на поле боя. В то же время, украинские контрнаступательные операции оперативно сорвали запланированное российское наступление, целью которого был полный захват Донецкой области — цель, которую Путин сам определил еще в 2022 году.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

ISW обнаружил доказательства, позволяющие оценить, что с 1 января 2026 года украинские силы освободили около 1 080 квадратных километров территории.

По оценкам экспертов, с 1 января 2026 года россияне продвинулись примерно на 73 квадратных километра, тогда как потеряли такую же территорию с 1 сентября 2026 года.

«Украинская операция „Вивальди“ на Лиманском направлении нейтрализовала северное крыло запланированного Россией оцепления Донецкой области и позволила освободить не менее 277 квадратных километров. Операция продолжает производить цепные последствия для российских наступательных операций и на соседних участках фронта», — говорят аналитики.

21 октября армия страны-агрессора России потеряла 2250 военных в сутки, что стало самым большим показателем с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Ситуация на фронте — последние новости

Украинская контрнаступательная операция «Вивальди» разгромила северный фланг российских оккупантов и сорвала масштабный план Кремля по окружению «Пояса крепостей». ВСУ выбили врага за реку Жеребец и разгромили 144-ю мотострелковую дивизию РФ. Продвижение врага на фронте фактически остановлено.

С лета 2026 года Россия фиксирует рост боевых потерь. За несколько месяцев оккупанты потеряли более 40 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

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