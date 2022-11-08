ВСУ стремительно продвигаются на Сватовском направлении – Гайдай

В Луганской области есть продвижение ВСУ в направлении Сватово.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По словам главы Луганской ОВА, оккупанты успели заминировать большой участок в Луганской области, туда прибывает немало мобилизованных.

"На Сватовском направлении ВСУ стремительно продвигаются. Как мне рассказывают военные, мобилизованные идут в бой, гибнут, через некоторое время уходят и снова гибнут. Труппы никто не забирает", — сказал Гайдай.

Он добавил, что в Лисичанске после того, как кадыровцы сняли видео, как они делают зачистки, к ним прилетела "бавовна".

Также в Луганской области продолжается эвакуация из деоккупированных населенных пунктов. Люди еще остаются в селах. Волонтеры возят мирных жителей малыми автомобилями, заезжают в села на считанные минуты, потому что существует риск обстрелов.

Напомним, что в районе Сватово ВСУ разгромили 9-й полк ВС РФ, а более 3 десятков "мобиков" сдались в плен.

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