ВСУ стремительно продвигаются на Сватовском направлении – Гайдай

В Луганской области ВСУ продвигаются в направлении города Сватово.
В Луганской области есть продвижение ВСУ в направлении Сватово.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам главы Луганской ОВА, оккупанты успели заминировать большой участок в Луганской области, туда прибывает немало мобилизованных.
"На Сватовском направлении ВСУ стремительно продвигаются. Как мне рассказывают военные, мобилизованные идут в бой, гибнут, через некоторое время уходят и снова гибнут. Труппы никто не забирает", — сказал Гайдай.
Он добавил, что в Лисичанске после того, как кадыровцы сняли видео, как они делают зачистки, к ним прилетела "бавовна".
Также в Луганской области продолжается эвакуация из деоккупированных населенных пунктов. Люди еще остаются в селах. Волонтеры возят мирных жителей малыми автомобилями, заезжают в села на считанные минуты, потому что существует риск обстрелов.
Напомним, что в районе Сватово ВСУ разгромили 9-й полк ВС РФ, а более 3 десятков "мобиков" сдались в плен.
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