ВСУ тестируют новое оружие для противодействия КАБам: в Генштабе раскрыли детали

Заместитель начальника Генштаба бригадный генерал Алексей Шевченко / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Вооруженные Силы Украины активно работают над тем, чтобы нивелировать преимущество врага в воздухе, в частности, в применении КАБов и новых типов ударных дронов. Во время совещания по развитию возможностей, которое провел заместитель начальника Генштаба бригадный генерал Алексей Шевченко, были озвучены обнадеживающие данные по усилению украинского ПВО.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Противодействие КАбам и реактивным дронам

Российские оккупанты постоянно пытаются совершенствовать свои средства нападения, однако украинские защитники находят эффективные ответы. В Генштабе официально подтвердили, что сейчас тестируется новое вооружение, специально предназначенное для противодействия управляемым авиабомбам (КАБ).

Реклама

Более того, результаты этой работы уже ощутимы на поле боя. Только за три осенних месяца зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили около 100 вражеских авиабомб, что раньше считалось сверхсложной задачей.

Также враг стал применять новые скоростные беспилотники. Зафиксирован запуск 138 реактивных дронов типа Герань. Несмотря на их скорость, украинская противовоздушная оборона успешно перехватила и уничтожила большинство из них.

Ставка на роботов и инновации

Условия современной войны требуют масштабирования беспилотных систем. На совещании обсудили внедрение новейших видов вооружения, среди которых:

ударные БпЛА;

дроны-перехватчики (для борьбы с разведывательными крыльями врага);

наземные роботизированные комплексы и боевые модули

Отдельное внимание было уделено средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые являются критически важными для защиты позиций.

Реклама

В итоге встречи бригадный генерал Алексей Шевченко отметил главный критерий внедрения новых технологий.

«Внедрение и масштабирование инноваций эффективно тогда, когда при этом растут возможности наших войск», — подчеркнул заместитель начальника Генштаба.

Напомним, Россия работает круглосуточно над наращиванием вооружения . В ГУР предупредили, что россияне бешеными темпами штампуют КАБы.