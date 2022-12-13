ВСУ "тиктокнули" кадыровцев и мобиков на военной базе на Запорожье: детали спецоперации

На Запорожье в местонахождение оккупантов "прилетело" от ВСУ.

Стали известны детали спецоперации украинских разведчиков и артиллеристов в районе Пологов Запорожья. Речь идет о двух сотнях "закобзоненных" оккупантах.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Известно, что на оккупированной территории Запорожской области в районе города "Мобики" вместе с кадыровцами обустроили военную базу на территории ООО "Политехника" в селе Пологи. Именно там 10 декабря ВСУ устроили им настоящий ад.

Разведчики подразделения ССО "Бандерлоги" предоставили координаты базы оккупантов украинским артиллеристам. Те метко попали по ней.

"Не менее 200 рашистов уже не смогут воевать. Выжить удалось лишь двум десяткам врагов. Особенности этой спецоперации в мгновенном взаимодействии разведки ССО и артиллерии ВСУ. Около 13.00 разведчики отследили военную группировку. Уже в 15.00 артиллеристы быстро отработали," говорится в сообщении.

Напомним, ранее подразделение ССО "Бандерлоги" и артиллеристы уничтожили месторасположение вражеских ЗРК С-300, которые целились по населенным пунктам региона. Уничтожены 7 вражеских ЗРК и 300 оккупантов.

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