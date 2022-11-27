ВСУ "тиктокнули" штаб полка кадыровцев во время совещания на Запорожье

В Запорожской области ВСУ "химарснули" кадыровцев во время заседания штаба.

ВСУ ликвидировали более 70 чеченцев из полка, который совершал зверства против украинцев в Мариуполе и на оккупированном Запорожье.

Об этом сообщается в телеграмм канале "Досье шпиона".

Отмечается, что погибшие оккупанты служили в 291-м гвардейском мотострелковом полку, в/ч 65384, Борзой, Чеченская Республика. На днях к ним "прилетел" привет от РСЗО M142 HIMARS.

В результате обстрела 11 военнослужащих погибли, еще 2 получили ранения. Среди раненых и командир полка полковник Евгений Малыгин. Отмечается, что оккупантов "химарснули" прямо во время рабочего совещания.

По данным украинской военной разведки, всего в этом полку было 226 военных.

291-й полк с первых дней активно участвует в спецоперации. Первоначально его вояки были задействованы в осаде Мариуполя. В настоящее время подразделение находится на одном из передовых рубежей в Запорожском направлении.

Всего из этого полка ликвидировано не менее 70 оккупантов.

Напомним, что кадыровские тиктокеры сняли трупов своих товарищей и тяжелые ранения, чтобы отчитаться, что они попали на передовую и им досталось от ВСУ.

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