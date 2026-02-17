ВСУ ударили по базе РФ с "Искандером" и по пункту "Рубикона": эффектное видео удара и детали

Поражение объектов РФ / © andrewrostov.livejournal.com

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины нанесли серию успешных ударов по стратегическим объектам российских войск во временно оккупированных регионах, применив FPV-дроны и поразив критически важные элементы тыловой инфраструктуры противника.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ в Telegram.

По информации военных, в Автономной Республике Крым, в районе населенного пункта Пасечное, украинские дроны-камикадзе обнаружили и атаковали площадку хранения ракет к оперативно-тактическим комплексам «Искандер». В результате попаданий зафиксирована серия мощных детонаций, что свидетельствует об уничтожении значительного запаса дорогостоящего вооружения.

Кроме того, на территории Запорожской области вблизи села Высокое был уничтожен пункт управления беспилотниками подразделения «Рубикон». Несколько точных ударов FPV-дронов вывели из строя систему дистанционного пилотирования, которую противник использовал для координации атак.

© Силы специальных операций ВСУ

В ССО отметили, что в период с 9 по 14 февраля украинские спецназовцы поразили более десяти приоритетных целей в глубоком тылу врага. Речь идет о местах скопления личного состава, складах с горючим и боеприпасами, а также парках военной техники на временно оккупированных Россией территориях.

Напомним, ранее мы писали о том, что бойцы ССО 4 ноября поразили ОТРК «Искандер» на Курщине. Также пострадала ПВО.