ВСУ поразили два фрегата РФ в Новороссийске: что известно

Корабль РФ (иллюстративный фото) / © Силы обороны юга Украины

Украинские военные подтвердили повреждение двух кораблей Черноморского флота России в результате удара по военно-морской базе в Новороссийске. Речь идет о фрегатах «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, поражение произошло во время атаки на базу в Новороссийске (Краснодарский край РФ), которая произошла 2 марта 2026 года. После дополнительного анализа результатов удара украинская сторона подтвердила повреждение двух российских кораблей.

Какие корабли подверглись удару

В Генштабе уточнили, что повреждения получили фрегаты Черноморского флота РФ:

«Адмирал Эссен»

«Адмирал Макаров».

В настоящее время степень их повреждений уточняется. Также идет анализ информации о возможном поражении других российских судов, которые могли находиться в акватории военно-морской базы во время атаки.

Что говорят в Генштабе

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что удары по военной инфраструктуре России будут продолжаться.

«Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные уничтожили российский противолодочный вертолет Ка-27 над акваторией Черного моря. Операцию провели ВМС ВСУ.

Ранее украинские военные нанесли удары ракетами «Фламинго» по заводу по производству ракет для комплексов «Искандер», «Ярс» и «Булава» в Воткинске в Удмуртской Республике РФ. У россиян возникли проблемы с производством ракет.