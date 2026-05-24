ВСУ ударили по ключевому нефтяному терминалу РФ: что известно
Силы обороны Украины поразили терминал «Таманнефтегаз», склады обеспечения и два корабля РФ.
На протяжении 23 и ночью на 24 мая украинские военные атаковали важные российские объекты. Удары пришлись по Крыму, Луганщине, Донетчине и территории России.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Сообщается, что одной из главных целей стал нефтеналивной причал терминала «Таманнефтегаз», расположенный в поселке Волна Краснодарского края РФ. По предварительным данным, там поврежден нефтеналивной стендер.
«Терминал „Таманнефтегаз“ является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов России в Черноморском регионе. Его мощности обеспечивают перевалку до 20 млн. тонн нефти и нефтепродуктов в год. Объект задействован в обеспечении армии государства-агрессора», — добавили в Генштабе.
Также украинские военные атаковали русский флот. На базе в Новороссийске они попали в два корабля: сторожевой «Пытливый» и ракетный катер. Пока неизвестно, насколько сильно они повреждены.
Параллельно удары пришлись на логистические центры врага на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Межгорье (ТОТ АР Крым) поражен склад хранения боеприпасов. Еще три объекта — состав материально-технических средств, состав боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов противника — были атакованы в районе Белолуцка Луганской области.
Также Силы обороны попали в пункты управления беспилотниками россиян в районах Воскресенко (Донецкая область), Борисовки (Белгородская область РФ) и Теткиного (Курская область РФ). В Курской области, в районе населенного пункта Волфинского, под удар попало и место сосредоточения живой силы противника.
Напомним, В ночь на 23 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российской военной и топливной инфраструктуры.
Под поражение попали нефтяной терминал «Шесхарис», нефтебаза «Грушова» в Новороссийске Краснодарского края РФ, а также танкер CHRYSALIS, связываемый с так называемым теневым флотом России.
Ранее мы сообщали, что в российском Новороссийске прогремели взрывы. Произошло возгорание на территории нефтебазы «Грушевая балка» и на нефтеналивном терминале «Шесхарис».