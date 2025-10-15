ВСУ ударили по нефтяному объекту России в Крыму: Генштаб сообщил последствия

Атака на объекты РФ / © ТСН.ua

В ночь на 13 октября ВСУ ударили по предприятию «Морской нефтяной терминал» в Феодосии временно оккупированного Крыма. Имеются данные о повреждении 16 резервуаров с горючим. Бурлит масштабный пожар на территории.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

В ведомстве объясняют, что объект является важным логистическим звеном в обеспечении армии РФ горюче-смазочными материалами. Примечательно, что он атакован не впервые.

Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м», — добавили в ГШ.

Также подтверждено поражение РЛС П-18 в Красной Поляне (временно оккупированный Крым), пункт управления БПЛА в Олешках (ТОТ Херсонской области) и склад боеприпасов в Макеевке (ТОТ Донецкой области). Цели были атакованы в ночь на 14 октября.

«Реализация мер, направленных на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, продолжается», — заверили в Генеральном штабе.

Напомним, 9 октября украинские бойцы ударили по двум объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Волгоградской области. Это Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственная диспетчерская станция «Ефимовка».

Примечательно, что эти военные объекты играют критическую роль в возможности РФ обеспечивать свои войска и продолжать войну.

В результате обстрела на территории обоих объектов зафиксированы взрывы и пожар. Реальные масштабы повреждений уточняются.