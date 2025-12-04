ВСУ ударили по одному из главных химзаводов РФ: подробности

ВСУ поразили ключевое химическое предприятие ВПК РФ в Ставропольском крае. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В ночь на 4 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших химических предприятий в Ставропольском крае РФ — заводу «Невинномысский Азот». Эта операция была направлена на снижение наступательного потенциала и способностей агрессора по осуществлению ракетно-бомбовых ударов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным Генштаба, завод «Невинномысский Азот» является критически важной составляющей российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Предприятие производит более 1 млн. тонн аммиака и до 1,4 млн. тонн аммиачной селитры ежегодно.

«Объект на постоянной основе обеспечивает ряд предприятий ВПК РФ и выполняет функции химического хаба в системе технического обеспечения боевых действий. Поражен один из цехов производства, на объекте зафиксирован пожар», — отметили в Генштабе.

Также добавляют, что кроме удара по тыловому предприятию подтверждено успешное поражение скопления живой силы противника на полигоне вблизи Докучаевска (временно оккупирована территория Донецкой области). По подтвержденным данным, потери врага составили 60 военнослужащих убитыми и ранеными.

Напомним, сегодня, 4 декабря 2025 года на территории временно оккупированного Крыма спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины «Призраки» провело успешную операцию, поразив сразу две важные военные цели.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины провели очередную результативную атаку на стратегически важный объект врага — военный аэродром «Саки» во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в Оренбургской области РФ, вблизи города Ясне, 28 ноября произошла авария при запуске ракеты. Через несколько секунд после старта она резко потеряла тягу, упала и взорвалась, образовав в небе характерное фиолетовое облако.