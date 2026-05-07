ВСУ ударили по одному из крупнейших нефтезаводов РФ: вспыхнул масштабный пожар
Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Перми в 1500 км от фронта.
Украинские военные ударили по нефтезаводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». На предприятии начался пожар. Эта атака должна ослабить российскую экономику и армию.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
ВСУ атаковали «Лукойл» в Перми — подробности
По данным военных, объект атаковали 7 мая, несмотря на значительную удаленность от границы — расстояние до цели составляет более 1500 км от линии боевого столкновения. На территории завода были зафиксированы взрывы и возгорания.
Огневое поражение пришлось на два важных участка производства:
установку изомеризации (используется для повышения октанового числа бензина);
установку первичной переработки нефти АВТ-2
Что известно о «Лукойл-Пермнефтеоргсинтезе»
В ВСУ отметили, что «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» — один из самых больших в России. Ежегодно он может перерабатывать 13 миллионов тонн нефти. Там производят бензин и авиационное горючее, которыми, по информации Генштаба, заправляют российскую армию.
«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — сообщили в Генштабе ВСУ.
В настоящее время масштабы нанесенного ущерба и окончательные последствия удара уточняются.
ВСУ атакуют НПЗ — последние новости
Напомним, в российской Перми в четверг, 7 мая, предположительно, снова атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь».
Также ночью 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на российскую столицу. По его словам, силы ПВО якобы сбили по меньшей мере два дрона, летевших в сторону Москвы.