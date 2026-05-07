ВСУ ударили по одному из крупнейших нефтезаводов РФ: вспыхнул масштабный пожар

Атака ВСУ по «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтезу». / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Украинские военные ударили по нефтезаводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». На предприятии начался пожар. Эта атака должна ослабить российскую экономику и армию.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

ВСУ атаковали «Лукойл» в Перми — подробности

По данным военных, объект атаковали 7 мая, несмотря на значительную удаленность от границы — расстояние до цели составляет более 1500 км от линии боевого столкновения. На территории завода были зафиксированы взрывы и возгорания.

Реклама

Огневое поражение пришлось на два важных участка производства:

установку изомеризации (используется для повышения октанового числа бензина);

установку первичной переработки нефти АВТ-2

Что известно о «Лукойл-Пермнефтеоргсинтезе»

В ВСУ отметили, что «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» — один из самых больших в России. Ежегодно он может перерабатывать 13 миллионов тонн нефти. Там производят бензин и авиационное горючее, которыми, по информации Генштаба, заправляют российскую армию.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба и окончательные последствия удара уточняются.

Реклама

ВСУ атакуют НПЗ — последние новости

Напомним, в российской Перми в четверг, 7 мая, предположительно, снова атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь».

Также ночью 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на российскую столицу. По его словам, силы ПВО якобы сбили по меньшей мере два дрона, летевших в сторону Москвы.

Новости партнеров