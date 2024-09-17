ВСУ ударили по полигону оккупантов на Донетчине: росСМИ заявляют о 50 "двухсотых"

Наши бойцы из HIMARS ударили по полигону со скоплением личного состава армии РФ в Донецкой области. В Сети появились кадры последствий прилета кассетных боеприпасов. РосСМИ сообщают о ликвидации не менее 50 российских военнослужащих.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"Похоже, сегодня у Кобзона аншлаг", – иронично заметил он.

ВСУ в Донецкой области из HIMARS ударили по полигону со скоплением оккупантов

Напомним, по состоянию на утро 17 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 635 880 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1020 военных.

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