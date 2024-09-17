ВСУ ударили по полигону оккупантов на Донетчине: росСМИ заявляют о 50 "двухсотых"

Потери оккупантов стремительно растут.
Наши бойцы из HIMARS ударили по полигону со скоплением личного состава армии РФ в Донецкой области. В Сети появились кадры последствий прилета кассетных боеприпасов. РосСМИ сообщают о ликвидации не менее 50 российских военнослужащих.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Похоже, сегодня у Кобзона аншлаг", – иронично заметил он.
Напомним, по состоянию на утро 17 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 635 880 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1020 военных.
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