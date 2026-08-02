ВСУ ударили по Саратовскому НПЗ и ряду других военных объектов РФ: детали от Генштаба

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В ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории России. Под поражение попали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, аэродром Энгельс, нефтебаза в Калужской области и место хранения и запуска ударных беспилотников в Брянской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По информации военных, на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе зафиксировали попадание с последующим пожаром. Предприятие является одним из крупнейших НПЗ Поволжья, способным перерабатывать около 7 миллионов тонн нефти в год и, по данным Генштаба, обеспечивает потребности военно-промышленного комплекса и армии РФ. В настоящее время масштабы повреждений уточняются.

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Также под удар попал военный аэродром «Энгельс» в Саратовской области. После попадания на территории объекта вспыхнул пожар. На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, регулярно используемые Россией для ракетных атак по Украине.

Кроме того, украинские военные поразили нефтебазу «Людиновская» в Калужской области, которая используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов для российской армии.

Еще одной целью стало место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Навли Брянской области.

В Генштабе также сообщили, что 1 августа были поражены пункты управления беспилотниками противника в районах Ольхожемчугова Курской области РФ, а также вблизи Берестка в Донецкой области, Январского на Днепропетровщине и Яблукового в Запорожской области.

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В Силах обороны подчеркнули, что и дальше будут наносить удары по военным объектам противника, чтобы ослабить его способности вести войну против Украины.

Ранее Зеленский подтвердил поражение трех НПЗ в России. Речь идет об объектах в Башкортостане, расположенных почти в 1600 километрах от украинской границы. Эти компании ежегодно перерабатывают миллионы тонн нефти и имеют принципиальное значение для экономики РФ. Также атакован подсанкционный российский контейнеровоз Yanina, после удара затонувший в Черном и Азовском морях. Зеленский поблагодарил украинских военных за точность.

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