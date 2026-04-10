ВСУ ударили по буровым платформам РФ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по двум российским буровым платформам на шельфе Каспийского моря. Атаку совершили в рамках стратегии по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По предварительным данным, под удар попали ключевые объекты добывающей инфраструктуры агрессора:

ЛСП-2 (ледостойкая стационарная платформа) на месторождении имени В. Грайфера (ранее известное как Ракушечное);

ЛСП-1 на месторождении имени Юрия Корчагина.

Пораженные платформы расположены в северной части Каспийского моря. Расстояние от места базирования установок до линии боевого столкновения составляет около 1000 км.

В Генштабе было отмечено, что указанные буровые платформы являются критически важными элементами логистической цепи РФ. Они вовлечены в добычу сырья, которое используется для производства горюче-смазочных материалов для нужд российских оккупационных войск.

