ВСУ ударили по важным объектам на территории РФ: детали от Генштаба

В ночь на 19 октября ВСУ поразили важные военные объекты на территории РФ. Речь идет о газовом заводе и НПЗ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Детали ударов по объектам РФ

Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Раздалась серия взрывов, вспыхнула пожар.

Есть данные о том, что завод производит более 20 разновидностей товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн. тонн. По предварительной информации, поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ). На территории предприятия наблюдается пожар.

Как известно, предприятие активно участвует в обеспечении потребностей российской армии. Окончательный ущерб для РФ уточняется.

В этот же день был поражен Оренбургский газоперерабатывающий завод. На территории зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

«Оренбургский ГПЗ является одним из самых крупных газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. По предварительной информации поражена одна из установок переработки и очистки газа», — отметили в ГШ.

В ведомстве сообщили еще и об пораженных базах горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. В районе цели звучали взрывы, а позже возник пожар.

Напомним, 19 октября неизвестные БПЛА атаковали ряд важных военных объектов в РФ.

Так, взрывы раздавались на территории газоперерабатывающего завода в Оренбурге. Произошло возгорание, которое удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, российские медиа сообщили о возможном ударе по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. На опубликованных в сети кадрах видны вспышки и дым вблизи промышленной территории. В то же время, местные власти пока не подтверждают факт поражения предприятия. Мол, причины взрывов выясняются.