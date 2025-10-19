- Дата публикации
ВСУ ударили по важным объектам на территории РФ: детали от Генштаба
Дроны 19 октября атаковали ряд российских городов, попав в военные объекты.
В ночь на 19 октября ВСУ поразили важные военные объекты на территории РФ. Речь идет о газовом заводе и НПЗ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Детали ударов по объектам РФ
Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Раздалась серия взрывов, вспыхнула пожар.
Есть данные о том, что завод производит более 20 разновидностей товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн. тонн. По предварительной информации, поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ). На территории предприятия наблюдается пожар.
Как известно, предприятие активно участвует в обеспечении потребностей российской армии. Окончательный ущерб для РФ уточняется.
В этот же день был поражен Оренбургский газоперерабатывающий завод. На территории зафиксированы взрывы и масштабный пожар.
«Оренбургский ГПЗ является одним из самых крупных газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. По предварительной информации поражена одна из установок переработки и очистки газа», — отметили в ГШ.
В ведомстве сообщили еще и об пораженных базах горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. В районе цели звучали взрывы, а позже возник пожар.
Напомним, 19 октября неизвестные БПЛА атаковали ряд важных военных объектов в РФ.
Так, взрывы раздавались на территории газоперерабатывающего завода в Оренбурге. Произошло возгорание, которое удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.
Кроме того, российские медиа сообщили о возможном ударе по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. На опубликованных в сети кадрах видны вспышки и дым вблизи промышленной территории. В то же время, местные власти пока не подтверждают факт поражения предприятия. Мол, причины взрывов выясняются.