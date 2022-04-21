ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только появится возможность: СНБО

ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только появится возможность: СНБО

ВСУ ударят по Крымскому мосту при самой первой удачной возможности, говорят в СНБО.

Вооруженные Силы Украины готовы нанести удар по Крымскому (Керченскому) мосту при первом случае.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радио "НВ".

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать (ударить по Крымскому мосту), мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", — сказал Данилов.

Крымский мост Россия использует для подвоза подкрепления своей армии, которая, в частности, базируется на южном направлении.

Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что большое наступление российских войск на Донбассе еще не началось, армия РФ продолжает опрокидывать туда свои резервы. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях начались бои по всем линиям фронта.