ВСУ удерживают рубежи, РФ несет потери в технике и личном составе – Генштаб

ВСУ удерживают рубежи, РФ несет потери в технике и личном составе – Генштаб

Противник деморализован.

Вооруженные силами и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по содержанию определенных рубежей: противник несет потери.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 6 марта.

"Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, содержания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля за потерянными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противник", — говорится в сообщении.

Группировка объединенных сил проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Усилия сосредоточены на обороне Мариуполя.

Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений.

В частности, подразделения ДШУ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровской области со стороны Балаклеи.

В Северской области проводится операция по обороне Чернигова.

На Волынском направлении идет подготовка всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования морских портов на Черном море. Кроме того, в Николаевской области было спланировано и реализовано захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника.

"На других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника", — отмечают в Генштабе.

Воздушные силы ВСУ сосредоточили усилия для отражения ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных объектов Украины и группировок войск.

В общей сложности потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов.

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Отмечается, что РФ имеет огромные утраты в вооружении, технике и личном составе. "За счет сопротивления всего украинского народа противника деморализованы. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, из-за осведомленности о реальном положении дел", — говорится в своде штаба.