ВСУ удерживают рубежи, РФ несет потери в технике и личном составе – Генштаб

Противник деморализован.
Вооруженные силами и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по содержанию определенных рубежей: противник несет потери.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ 6 марта.
"Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, содержания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля за потерянными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противник", — говорится в сообщении.
Группировка объединенных сил проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Усилия сосредоточены на обороне Мариуполя.
Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений.
В частности, подразделения ДШУ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровской области со стороны Балаклеи.
В Северской области проводится операция по обороне Чернигова.
На Волынском направлении идет подготовка всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.
На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования морских портов на Черном море. Кроме того, в Николаевской области было спланировано и реализовано захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника.
"На других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника", — отмечают в Генштабе.
Воздушные силы ВСУ сосредоточили усилия для отражения ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных объектов Украины и группировок войск.
В общей сложности потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов.
Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили
Их обнаружили украинские воины. Российские военные дают показания.
Отмечается, что РФ имеет огромные утраты в вооружении, технике и личном составе. "За счет сопротивления всего украинского народа противника деморализованы. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, из-за осведомленности о реальном положении дел", — говорится в своде штаба.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 10 000 человек,
- танков ‒ 269 ед,
- боевых бронированных машин – 945 ед,
- артиллерийских систем – 105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 19 ед,
- самолетов – 39 ед (уточняется),
- вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 409 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.