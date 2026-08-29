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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ВСУ улучшили позиции на важном направлении: ISW сообщил об изменениях на фронте

Украинские силы продвинулись на отдельных участках, в то время как заявления российских блогеров о захвате ряда населенных пунктов не подтверждаются геолокационными данными.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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ВСУ

ВСУ / © Associated Press

ВСУ недавно продвинулись и удерживают позиции к северо-востоку и юго-востоку от Доброполья.

Об этом говорится в отчете ISW.

Согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 27 августа, российские войска недавно нанесли удары по украинским позициям в восточной Ганновке и восточной Черниговке, что свидетельствует о том, что украинские войска удерживают позиции в этих районах вопреки предыдущим заявлениям России.

Одной из ключевых целей российских войск, по оценкам экспертов, является превращение Доброполья в важный логистический узел. Речь идет о попытке перерезать маршруты поставок украинских подразделений на Покровском направлении, а дальше развивать наступление в сторону Славянско-Краматорской агломерации и Днепропетровской области.

Между тем, российские пропагандисты говорят, что российским войскам якобы осталось около 5 км до Доброполья на Донетчине после захвата трех населенных пунктов — Матяшевого, Водянского и Краснополья. В то же время, украинские военные называют эти заявления преувеличением.

Ситуация на фронте — последние новости

В последние дни россияне продолжали наступательные действия по нескольким направлениям фронта. В то же время, на большинстве участков оккупантам не удалось достичь подтвержденного продвижения.

По данным экспертов, Добропилское направление может стать местом нового масштабного наступления российской армии.

Минобороны России заявило о захвате Водянского восточнее Доброполья, однако это заявление нуждается в подтверждении.

Накануне стало известно, что ВСУ прорвали оборону и вернули под контроль 26 сел и городков на Александровском направлении.

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