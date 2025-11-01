ВСУ улучшили тактическое положение в Покровске: детали

Покровск

Обстановка в Покровском направлении остается сложной и динамичной. Благодаря успешным контрдействиям украинские военные смогли улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города.

Об этом сообщают 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

01.11.25

Что происходит на Покровском направлении

Как отмечается, в Покровске увеличивается количество штурмовых групп — для этого используют диверсифицированные способы перемещения личного состава. Кроме того, ВСУ прилагают усилия для блокирования логистики врага с последующим ее перерезанием.

«Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске — постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожено 85 россиян», — отметили в корпусе.

По подсчетам, в октябре бойцами в корпусе ликвидировано 1320 россиян. Еще 646 окупантов, как подчеркнули, «вышли из строя».

Более того, речь идет о наращивании возможности для противодействия дронам-камикадзе. Только за последние сутки Силы обороны сбили 5 «Шахедов» и 1 «Герань».

«Силы обороны провели успешное беспарашютное десантирование в Покровском районе. Это была сложная операция, требовавшая синхронных действий разных звеньев Сил обороны. В условиях непосредственной угрозы со стороны врага требовалось создать все условия для безопасности пролета борта и высадки личного состава. Для успешного выполнения задачи в полосе ответственности 7 корпуса ИИ ДШВ были задействованы, в частности, подразделения ПВО, РЭБ, РЭР и БПС», — завершили военные.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Сырский прибыл на Покровское направление.

«Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска», — отметил он.

Главком подчеркнул: оцепление или блокирование городов нет, военные делают все для осуществления логистики.