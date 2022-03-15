ВСУ уничтожают группировку оккупантов и тыловую инфраструктуру: в Генштабе рассказали о ситуации в Украине по состоянию на утро 15 марта

ВСУ уничтожают группировку оккупантов и тыловую инфраструктуру: в Генштабе рассказали о ситуации в Украине по состоянию на утро 15 марта

Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры.

Начались 20 сутки противостояния народа Украины против российских оккупантов.

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В Генштабе ВСУ сообщили оперативную информацию по состоянию на 06:00 15 марта 2022 года.

Вооруженными Силами Украины наносятся сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.

За сутки ВСУ подбили 4 вертолета, 1 самолет и истребителем сбита крылатая ракета врага.

Оккупанты в наступательных действиях значительных успехов по всем направлениям выдвижения не имели и пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Оккупанты используют украинские больницы на временно захваченных территориях Украины для лечения раненых и объекты гражданской инфраструктуры для размещения техники и огневых позиций.

По имеющейся информации, в связи с несостоятельностью поддержки функционирования учреждений и организаций обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов на временно оккупированных территориях ОРДЛО, оккупанты вынуждены приостановить мобилизацию рабочих коммунальной сферы.

"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования. Также, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области, направляются для пополнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, что привлечены к боевым действиям на территории Украины", — сообщают в Генштабе.

Противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.

Напомним, что в Коростене в Житомирской области медики спасли мальчика, который получил серьезные повреждения при обстреле оккупантами частного сектора.