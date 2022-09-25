ВСУ уничтожили 3 позиции ЗРК, "Ураган" и 5 пунктов управления россиян — Генштаб

Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы уничтожили технику и живую силу россиян по нескольким направлениям.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов – подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 5 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган", и 2 склада с боеприпасами. Потери уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, у Зеленского объяснили, что делать мобилизованным Россией из оккупированного Крыма.

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