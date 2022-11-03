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ВСУ уничтожили более полусотни оккупантов в Николаевской области — Генштаб

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547
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ВСУ уничтожили более полусотни оккупантов в Николаевской области — Генштаб

Фото: Операция объединенных сил / Facebook

На Николаевщине оккупантам изрядно досталось от украинских защитников.

В Николаевской и Запорожской областях ВСУ "насыпали" оккупантам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

К настоящему моменту Генштаб уже получил результаты работы Сил обороны Украины.

"По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожены до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских захватчиков", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Донецкой области в районе Бахмута ВСУ ликвидировали командира вертолетного полка РФ. Оккупант находился уже на пенсии, но пошел воевать в Украину в составе ППК "Вагнер".

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
547
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