ВСУ уничтожили более полусотни оккупантов в Николаевской области — Генштаб

На Николаевщине оккупантам изрядно досталось от украинских защитников.
В Николаевской и Запорожской областях ВСУ "насыпали" оккупантам.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
К настоящему моменту Генштаб уже получил результаты работы Сил обороны Украины.
"По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожены до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских захватчиков", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Донецкой области в районе Бахмута ВСУ ликвидировали командира вертолетного полка РФ. Оккупант находился уже на пенсии, но пошел воевать в Украину в составе ППК "Вагнер".
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