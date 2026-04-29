ВСУ уничтожили два вертолета РФ: как прошла уникальная операция (видео)

Ми-8 российский вертолет / © Associated Press

В Воронежской области РФ украинские военные успешно атаковали ударный вертолет Ми-28 и многоцелевой Ми-8, находившиеся на земле во время технического обслуживания.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.

Сообщается, что операцию провели 29 апреля сводные экипажи 429-й бригады «Ахиллес» и 43-й отдельной артиллерийской бригады во взаимодействии с Центром специальных операций «А» СБУ. Кадры объективного контроля подтвердили, что во время атаки у вертолетов был обслуживающий их персонал.

«После уточнения координат целей операторы нанесли последовательные удары БпЛА. В результате попаданий обе цели поражены», — отметили военные.

Что известно об уничтоженной технике:

Ми-28 — ударный вертолет для уничтожения бронетехники и живой силы. Его ориентировочная стоимость составляет около 18 млн долларов США .

Ми-8 — многоцелевое судно, которое кафиры используют для транспортировки грузов, десанта и огневой поддержки. Стоимость одного такого борта стартует от 6 млн долларов США.

Общая стоимость пораженной техники без учета затрат на ремонт и обслуживание составляет не менее 24 миллионов долларов.

