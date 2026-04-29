ВСУ уничтожили два вертолета РФ: как прошла уникальная операция (видео)

Силы беспилотных систем поразили российские вертолеты Ми-8 и Ми-28 в Воронежской области.

Ми-8 российский вертолет / © Associated Press

В Воронежской области РФ украинские военные успешно атаковали ударный вертолет Ми-28 и многоцелевой Ми-8, находившиеся на земле во время технического обслуживания.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.

Сообщается, что операцию провели 29 апреля сводные экипажи 429-й бригады «Ахиллес» и 43-й отдельной артиллерийской бригады во взаимодействии с Центром специальных операций «А» СБУ. Кадры объективного контроля подтвердили, что во время атаки у вертолетов был обслуживающий их персонал.

«После уточнения координат целей операторы нанесли последовательные удары БпЛА. В результате попаданий обе цели поражены», — отметили военные.

Что известно об уничтоженной технике:

  • Ми-28 — ударный вертолет для уничтожения бронетехники и живой силы. Его ориентировочная стоимость составляет около 18 млн долларов США.

  • Ми-8 — многоцелевое судно, которое кафиры используют для транспортировки грузов, десанта и огневой поддержки. Стоимость одного такого борта стартует от 6 млн долларов США.

Общая стоимость пораженной техники без учета затрат на ремонт и обслуживание составляет не менее 24 миллионов долларов.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в начале марта 2026 года ВСУ провели крупную операцию, в ходе которой разбили группу наемников Росгвардии из «Ахмата» и уничтожили их бронетехнику.

Ранее мы писали, что российские войска активизировали наступательные действия в районе Верхней Терсы в Запорожье, пытаясь закрепиться в деревне и создать новые плацдармы.

Но, несмотря на это, Украина готовит мощный ответ на рост российских военных аппетитов, вызванный ослаблением санкционного давления.

К слову, в Африке сбили русский вертолет с наемниками. Все находившиеся на борту не выжили.

