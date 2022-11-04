ВСУ уничтожили два вражеских КамАЗа с БК и один склад боеприпасов на Бахмутском направлении: видео

Российские оккупанты не там "припарковались".

Украинские военные уничтожили два КамАЗа с боекомплектами оккупантов, а также один склад с боеприпасами на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Об этом сегодня, 4 ноября, сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Механизированный батальон холодноярцев "выписали" штраф двум вражеским камазам с БК за неправильную парковку. Кроме того, был уничтожен дом с составом БК на Бахмутском направлении", — проинформировал он.

ВСУ всыпали перца рашистам

Недавно мы рассказывали, как боец 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады с близкого расстояния одним выстрелом уничтожил вражеский танк.

По состоянию на 4 ноября Вооруженные силы Украины от 24 февраля ликвидировали 74 840 оккупантов. За сутки ликвидировано еще 840 российских военных.

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