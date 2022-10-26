ВСУ уничтожили "Град" рашистов в Херсонской области: фото

Украинские защитники уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" россиян. Технику оккупантов бойцы ликвидировали в Херсонской области.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

Уничтоженный "Град" в Херсонской области, фото/СтратКом ВСУ

"Уничтожен кацапский БМ-21 Град в Херсонской области", — говорится в описании к фото.

Уничтоженный "Град" в Херсонской области, фото/СтратКом ВСУ

Потери РФ

От начала полномасштабного наступления РФ на Украину ВСУ уничтожили около 68 900 российских военных. За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали 480 оккупантов, 2 РСЗО, 30 боевик бронированных машин и 13 танков.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия РФ оказалась "бумажным тигром". Он отметил, что до начала российской агрессии против Украины в силе ВС РФ никто не сомневался, а Украине давали 72 часа до капитуляции. Однако ВСУ благодаря поддержке западных партнеров удалось показать слабость армии РФ.

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