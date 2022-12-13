ВСУ уничтожили группу оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

В районе Бахмута ВСУ обезвредили группу оккупантов.
В Донецкой области в районе Бахмута продолжаются активные боевые действия. На этом участке фронта украинские защитники "минуснули" большую группу оккупантов.
Видео выложили в телеграмм-канале "СтратКом ВСУ".
"Бахмутское направление. Уничтожение группы противника точным огнем наших воинов", – сообщили авторы видео.
На кадрах видно, как группа оккупантов отправилась на задание. Украинские защитники с помощью беспилотника обнаружили врага, а дальше уже к делам стали украинские артиллеристы.
Они накрыли этот участок артиллерийским огнем.
До места назначения оккупанты не добрались.
Напомним, что в Сеть попало видео, как боец ВСУ под шквальным огнем вытаскивает из поля раненого собрата и оказывает ему первую медицинскую помощь.
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