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ВСУ уничтожили группу оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2865
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ уничтожили группу оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В районе Бахмута ВСУ обезвредили группу оккупантов.

В Донецкой области в районе Бахмута продолжаются активные боевые действия. На этом участке фронта украинские защитники "минуснули" большую группу оккупантов.

Видео выложили в телеграмм-канале "СтратКом ВСУ".

"Бахмутское направление. Уничтожение группы противника точным огнем наших воинов", – сообщили авторы видео.

На кадрах видно, как группа оккупантов отправилась на задание. Украинские защитники с помощью беспилотника обнаружили врага, а дальше уже к делам стали украинские артиллеристы.

Они накрыли этот участок артиллерийским огнем.

До места назначения оккупанты не добрались.

Напомним, что в Сеть попало видео, как боец ВСУ под шквальным огнем вытаскивает из поля раненого собрата и оказывает ему первую медицинскую помощь.

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Дата публикации
Просмотры
2865
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