ВСУ уничтожили грузовик с предвыборной агитацией и бюллетенями окупантов (видео)

В настоящее время местная полиция расследует преступление и ищет нападающих.

Украинские военные обнаружили и уничтожили грузовик, на котором оккупанты перевозили избирательные материалы и бюллетени.

Об этом сообщает Стратком ВСУ.

Военные напомнили, что так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях не согласованы с властями Украины и незаконны.

"Дрон-камикадзе прекратил подготовку к противоправным мерам в отдельно взятом населенном пункте Луганщины. В результате попадания завершили жизнь трое российских военных политработников и одно транспортное средство", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики используют "выборы" на оккупированных территориях для мобилизации местного населения.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне под дулом автомата начали псевдовыборы на оккупированных территориях в двух областях.

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