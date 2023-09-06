ВСУ уничтожили грузовик с предвыборной агитацией и бюллетенями окупантов (видео)

В настоящее время местная полиция расследует преступление и ищет нападающих.
Украинские военные обнаружили и уничтожили грузовик, на котором оккупанты перевозили избирательные материалы и бюллетени.
Об этом сообщает Стратком ВСУ.
Военные напомнили, что так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях не согласованы с властями Украины и незаконны.
"Дрон-камикадзе прекратил подготовку к противоправным мерам в отдельно взятом населенном пункте Луганщины. В результате попадания завершили жизнь трое российских военных политработников и одно транспортное средство", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики используют "выборы" на оккупированных территориях для мобилизации местного населения.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне под дулом автомата начали псевдовыборы на оккупированных территориях в двух областях.
Читайте также:
- Военные беспилотникам передали послание украинцам в оккупации: что сказали (видео)
- На оккупированных территориях украинцы не хотят участвовать в псевдовыборах
- В ОПУ готовы к выборам в Украине: как их могут провести во время войны и что для этого нужно