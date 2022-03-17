ВСУ уничтожили командный пункт врага и 9 воздушных суден: утреннее возведение Генштаба на утро 17 марта

ВСУ продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

В Украине начались 22 вторых сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

В Генштабе опубликовали утреннее строительство относительно войны в Украине по состоянию на 6 утра 17 марта.

Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. ВСУ продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

В минувшие сутки украинские защитники уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа с ВС РФ, потери врага уточняются.

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожили 2 истребителя-бомбардировщика Су-34, 3 истребителя Су-34СМ, 3 вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.

"Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов. Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве — осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и сил обороны", — сообщают в Генштабе.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 16 марта, не работали гуманитарные коридоры, поскольку российские военные не прекращали обстрелы и не гарантировали безопасность. По его словам, украинская сторона готова обеспечивать тишину, вывозить людей и направлять гуманитарные грузы, но для этого нужно такое же желание со стороны российских оккупантов.