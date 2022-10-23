ВСУ уничтожили место дислокации россиян в Новой Каховке и "вывели из строя" более сотни оккупантов на Запорожье

Силы обороны нанесли удары по местам скопления живой силы и техники россиян на южном направлении.

Силы обороны продолжают кошмарить поселившихся в захваченных украинских городах и селах россиян.

Об уничтожении личного состава и техники противника в предыдущие дни сообщили в Генштабе ВСУ.

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Так, подтверждено, что в Новой Каховке Херсонской области, в результате поражения места дислокации захватчиков, уничтожены 6 единиц вооружения и военной техники и до 150 военнослужащих ранены.

В Запорожской области оккупантам также изрядно досталось от ВСУ. Уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены. Информация о погибших кафиров уточняется.

Пилоты ВСУ за прошедшие сутки нанесли 17 ударов. Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 позиции ЗРК врага. Подразделения ПВО сбили 1 вертолет Ка-52 и 3 БпЛА "Орлан".

"Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 5 других важных объектов врага, включая одну радиолокационную станцию", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ "минуснули" почти полсотни россиян и два танка на южном направлении. Также уничтожены 16 единиц автобронетанковой техники и 4 вражеских склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах.