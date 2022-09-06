ВСУ уничтожили на Донбассе современный бронеавтомобиль Росгвардии "Патруль" вместе с экипажем: видео

В ВСУ показали, как пылает современный бронеавтомобиль оккупантов в Донецкой области.

Украинские военные уничтожили бронемашину Росгвардии "Патруль" вместе с экипажем. Враждебную цель заметили аэроразведчики, которые и предоставили артиллеристам координаты оккупантов.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

"Воины отдельного гаубического артиллерийского подразделения ДШВ ВС Украины уничтожили точным ударом новейшую технику оккупантов, бронемашину росгвардии захватчиков "Патруль" вместе с экипажем", — говорится в сообщении.



Машину оккупантов заметили украинские аэроразведчики и передали координаты цели артиллеристам ДШВ.

"И дальше – дело техники. Определили цель, навели… и техника вместе с оккупантами превратилась в пожарище", — говорится в сообщении.

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