ВСУ уничтожили несколько колонн оккупантов, с десяток воздушных целей и командующего южного региона: сводка Генштаба за последние сутки

ВСУ уничтожили несколько колонн оккупантов, с десяток воздушных целей и командующего южного региона: сводка Генштаба за последние сутки

Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага — 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

В Украине продолжаются 24 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

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В Генштабе ВСУ обнародовали оперативную информацию по состоянию на 06:00 19 марта 2022 года по поводу российского вторжения.

Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. ВСУ и другие подразделения Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, пытавшегося удержать захваченные рубежи.

Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага — 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

Также защитники Украины уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области, а также командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

Поэтому в Генштабе предполагают, что в РФ внесут изменения в существующее законодательство и начнут открытую мобилизацию для продолжения затяжной, изнурительной войны.

С территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих ВС РФ и "Росгвардии". Так, в городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.

"Враг продолжает нести существенные потери. Есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений ВС РФ участвовать в войне против Украины", — говорится в сводке Генштаба.

Напомним, что эскомандующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что в течение 10-12 дней в России закончатся ресурсы для ведения наступательных действий в Украине, поэтому президент Владимир Путин будет пытаться "заморозить" ситуацию на местах.