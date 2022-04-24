ВСУ уничтожили огневой взвод оккупантов в Херсонской области

Украинские военные ликвидировали взвод оккупантов, которые обстреливали их позиции в Херсонской области.

В Херсонской области взвод оккупантов, расстреливавших позиции защитников Украины отправился в ад.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"22 апреля этого года во время ведения боевых действий на территории Херсонской области был уничтожен огневой взвод на 152-мм гаубицах 2А65 "Мста-Б" из состава БТГр 8 артиллерийского полка (в/ч 87714, Перевальное, Крым) 22 армейского корпуса. личного состава: около 7 погибших, более 10 раненых", — сообщает журналист.

Напомним, что оккупанты подтащили к границе "Искандеры" и приводят понтонные переправы. По имеющимся данным, пусковые установки развернули в 60 км от государственной границы Украины.

Также мы сообщали, что днем 23 апреля российские войска нанесли по Одессе удар крылатыми ракетами. Они попали в многоэтажку в Киевском районе, в результате чего загорелись квартиры на 4 и 5 этажах.

Сначала сообщалось о гибели пяти человек, из которых 1 трехмесячный ребенок, пострадали 18 человек.