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ВСУ уничтожили оккупантов на полигоне, МВФ готовит Украине дополнительные $900 млн: главные новости ночи 22 февраля 2024 года

ВСУ уничтожили оккупантов на полигоне, МВФ готовит Украине дополнительные $900 млн: главные новости ночи 22 февраля 2024 года

МВФ / Фото: flickr.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • ВСУ нанесли точный удар по полигону с оккупантами (видео) Читать дальше –>
  • В Госдепе заявили, что РФ не смогла получить преимущество в войне против Украины Читать далее –>
  • МВФ и Украина договариваются о транше в $900 млн — Bloomberg Читать далее –>
  • "Конфискация российских активов не противоречит международному праву — Bloomberg Читать далее –>
  • В США рассказали детали нового пакета санкций против РФ Читать далее –>

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