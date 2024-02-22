ВСУ уничтожили оккупантов на полигоне, МВФ готовит Украине дополнительные $900 млн: главные новости ночи 22 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- ВСУ нанесли точный удар по полигону с оккупантами (видео) Читать дальше –>
- В Госдепе заявили, что РФ не смогла получить преимущество в войне против Украины Читать далее –>
- МВФ и Украина договариваются о транше в $900 млн — Bloomberg Читать далее –>
- "Конфискация российских активов не противоречит международному праву — Bloomberg Читать далее –>
- В США рассказали детали нового пакета санкций против РФ Читать далее –>
Читайте также: